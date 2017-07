Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interveio para permitir que um grupo de jovens afegãs possa participar numa competição de robótica no país.

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, confirmou a intervenção do Presidente na quarta-feira.

Seis estudantes do Afeganistão queriam participar numa competição internacional de robótica este mês. No entanto, o seu pedido de visto para entrar no país foi recusado duas vezes.