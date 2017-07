Actualidade

O Presidente francês considerou que a Alemanha "deve mudar" para corrigir "disfuncionalidades da zona euro" e dar-lhe "o destino que merece", numa entrevista publicada hoje, a poucas horas do conselho de ministros franco-alemão.

"Deve mudar, tal como a França deve mudar", sublinhou Emmanuel Macron na entrevista ao jornal Ouest France e ao grupo de jornais alemão Funke.

Para Macron, que preside esta manhã no Eliseu ao 19.º conselho de ministros franco-alemão com a chanceler Angela Merkel, Berlim "deve acompanhar um ressurgimento do investimento público e privado na Europa".