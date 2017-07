Actualidade

O Presidente francês justificou hoje o convite feito ao homólogo norte-americano para estar presente no Dia da Bastilha com a vontade de "celebrar uma relação incontornável no domínio da segurança".

Em entrevista ao jornal Ouest-France e ao grupo alemão Funke, Emmanuel Macron explicou que a França e os Estados Unidos têm um "ponto de convergência essencial: a luta contra o terrorismo e a protecção dos interesses vitais, que são no Próximo e Médio Oriente e em África, onde a cooperação com os Estados Unidos é exemplar".

Macron lembrou que os Estados Unidos são "os primeiros parceiros em termos de informação, cooperação militar, e luta conjunta contra o terrorismo", sublinhando que Washington é "também um parceiro histórico".