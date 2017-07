Actualidade

As apresentações da proposta do Governo do novo modelo de apoio às artes aos agentes culturais terminam hoje, em Évora, depois de um périplo de encontros, realizados desde terça-feira, que já passou por Lisboa, Faro, Coimbra e Porto.

Nestas sessões, que duram três dias, o secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, e a diretora-geral das Artes, Paula Varanda, apresentam a proposta do novo modelo e os resultados de uma auscultação realizada no início do ano aos agentes do setor.

O último encontro da tutela com os agentes culturais está agendado para hoje, a partir das 18:00, em Évora, no Alentejo, depois de já terem sido realizados outros em Lisboa, no Teatro Nacional D. Maria II, em Faro, no Teatro das Figuras, em Coimbra, no Convento São Francisco, e depois no Porto, no Mosteiro São Bento da Vitória.