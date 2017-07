Actualidade

Os portugueses First Breath After Coma são os cabeças de cartaz do festival ibérico Quintanilha Rock, que volta a unir portugueses e espanhóis, junto ao rio Maças, de hoje a sábado, na fronteira de Bragança.

A banda de Leiria, que teve o seu álbum "Drifter" nomeado para melhor disco europeu de 2016, pela Associação Europeia de Editoras Independentes, ao lado de nomes como Agnes Obel, Radiohead ou Royal Blood, atua no fecho do certame, no palco principal, culminando três dias de concertos, com mais de duas dezenas de bandas e DJ, de Portugal e de Espanha.

O Quintanilha Rock espera seis mil visitantes e quer afirmar-se "mais uma vez ibérico", porque "esta é a singularidade" deste festival, como disse Leonor Afonso, da produção deste evento que, há 17 anos, chama forasteiros ao espaço natural do Parque do Colado, junto à aldeia raiana de Quintanilha, no concelho de Bragança.