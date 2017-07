Actualidade

O saxofonista Greg Osby, compositor e improvisador norte-americano, e o acordeonista João Barradas, que antecede o Saxophone Summit, são cabeças de cartaz do primeiro dia do Funchal Jazz, marcado por um "cartaz sólido", como o classifica a organização.

A edição deste ano do festival é também uma forma de promoção da cidade, a nível internacional, com três dias de concertos, num cartaz feito de contrastes, mas sólido, de acordo com presidente da Câmara do Funchal, Paulo Cafôfo.

"Chegámos aqui a um patamar em que os músicos já querem vir ao Funchal Jazz, e isto diz muito do meio, das revistas de especialidade do jazz, daquilo que é a projeção do Funchal face à qualidade dos músicos que andam pelo mundo todo e conseguem, eles próprios, dar como referência à cidade do Funchal, e isto é uma forma de promovermos a cidade enquanto destino turístico", afirmou Paulo Cafôfo, na apresentação da edição deste ano.