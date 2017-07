Actualidade

A Coreia do Sul aceitou hoje enviar um representante a Washington, para rever o tratado de comércio livre com os Estados Unidos, mas sublinhou a importância de uma análise prévia dos impactos económicos do acordo.

Seul "enviará um representante de alto nível aos Estados Unidos" para tratar de prazos e agendas, indicou em comunicado o Ministério do Comércio sul-coreano.

De acordo com o tratado, o comité de revisão deve reunir-se no prazo máximo de um mês, depois de um pedido de uma das partes signatárias.