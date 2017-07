Actualidade

As exportações e importações da China aceleraram, em junho, pelo segundo mês consecutivo, num sinal positivo para a economia do país e a procura global.

Segundo dados das alfândegas chinesas, as exportações subiram no mês passado 11,3%, enquanto as importações cresceram 17,2%.

O aumento das exportações poderá impulsionar o crescimento da economia chinesa, que deve desacelerar este ano, numa altura em que Pequim reforça o controlo sobre os empréstimos bancários, visando reduzir os riscos do aumento do endividamento.