Actualidade

O investimento direto estrangeiro na China subiu 2,3%, em junho, relativamente ao mesmo mês do ano anterior, para 100.450 milhões de yuan (12.958 milhões de euros), indicam dados oficiais hoje divulgados.

Entre janeiro e junho, as empresas estrangeiras não financeiras investiram no país um total de 441.540 milhões de yuan (56.954 milhões de euros), o que representa uma queda homóloga de 0,1%.

No mês passado foram estabelecidas 2.894 novas empresas com capital estrangeiro, mais 14,3% do que no ano anterior, de acordo com o Ministério do Comércio chinês .