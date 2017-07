Actualidade

Um novo estudo internacional revela que o fenómeno de anoxia marinha e de perturbação do ciclo de dióxido de carbono, no Toarciano (Jurássico Inferior), terá durado cerca de um milhão de anos, foi hoje anunciado.

Publicada na revista científica Nature Communications, o estudo foi desenvolvido nas arribas calcárias da península de Peniche, que são uma "referência internacional no que respeita ao estudo do Jurássico Inferior", e no furo de sondagem Mochras, no País de Gales, revela a Universidade de Coimbra (UC), numa nota enviada hoje à agência Lusa.

A investigação sobre o fenómeno, "ocorrido há cerca de 182 milhões de anos" e que "provocou uma importante extinção marinha à escala global", contou com a participação de Luís Vítor Duarte, docente e investigador da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC.