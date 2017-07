Actualidade

O festival Lisboa Mistura muda-se no dia 20 para a Ribeira das Naus, com três dias de concertos à beira do rio Tejo, onde deveria ficar nos próximos tempos, disse à Lusa o programador, Carlos Martins.

"É o melhor sítio, porque está mais perto do rio, representa um lado intrínseco da cidade, representa a viagem e os cruzamentos multiculturais que fazem também o festival", disse. Este ano, terá apenas três dias de concertos, fruto de um decréscimo orçamental.

O Lisboa Mistura abrirá com uma atuação da OPA - Oficina Portátil de Artes, um projeto pedagógico que envolve mais de uma centena de jovens de bairros de Lisboa. O concerto será um resultado de várias residências artísticas dos participantes, sob orientação do músico Francisco Rebelo.