Actualidade

As tentativas de entradas ilegais nas fronteiras da União Europeia (UE) na primeira metade do ano recuaram 68% para os 116.000 face ao primeiro semestre de 2016, mas subiram em Itália e Espanha, divulgou hoje a Frontex.

Segundo um balanço da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex), na rota do Mediterrâneo Central foram detetadas 85.000 tentativas de entrada em Itália entre janeiro e junho (mais 21% do que no semestre homólogo).

Só em junho, houve mais de 30.700 pessoas que tentaram chegar a Itália.