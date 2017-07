Actualidade

O Diário da República publicou hoje a nomeação dos novos membros do conselho diretivo da Côa Parque - Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Côa, em funções desde o dia 26 de junho.

De acordo com os estatutos da Fundação, o conselho diretivo, presidido pelo investigador Bruno Navarro, tem um mandato de cinco anos, tendo sido designado pelo membro do Governo responsável pela área da Cultura.

A vice-presidente, designada por proposta da secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, é Maria Manuel Lobo Pinto de Oliveira, presidente da Escola de Arquitetura da Universidade do Minho.