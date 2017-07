Actualidade

O Festival das Artes arranca no sábado e, ao longo de nove dias, percorre diferentes espaços de Coimbra, com música, exposições e cinema, num evento que vai contar com concertos de Adriana Calcanhotto e de Mário Laginha.

Sob o tema "Metamorfoses", a 9.ª edição do Festival das Artes, organizado pela Fundação Inês de Castro, vai reunir em Coimbra a música da cantora brasileira Adriana Calcanhotto, de Mário Laginha e da pianista russa Irina Chistiakova, bem como a magia de Luís de Matos.

Também nesta edição, "a âncora" da iniciativa continua a ser o anfiteatro Colina de Camões, na Quinta das Lágrimas, onde se vai poder ouvir jazz, música clássica ou música brasileira, disse à agência Lusa a diretora do festival, Cristina Castel-Branco.