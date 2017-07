Actualidade

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) recomendou hoje à população que tome medidas de proteção contra o calor, face à previsão de temperaturas muito elevadas até sábado, que poderão atingir os 45 graus em vários distritos do país.

Em comunicado, a DGS adianta que estão em aviso meteorológico laranja os distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda e Portalegre devido à previsão de "valores de temperatura muito elevados, especialmente da máxima".

Neste contexto, a DGS recomenda à população que adote várias medidas para se proteger do calor, principalmente as crianças, idosos, doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, trabalhadores com atividade no exterior, praticantes de atividade física e pessoas isoladas.