A Polícia Judiciária, numa operação conjunta com a PSP, deteve hoje nove pessoas, seis por mandado e três em flagrante delito, no âmbito de uma investigação por suspeita de produção e venda de explosivos e produtos de pirotecnia a claques de futebol.

De acordo com fonte da Polícia Judiciária de Braga (PJ), a operação incluiu "mais de 40 buscas entre domiciliárias e não domiciliárias, nomeadamente, a fábricas de pirotecnia" do norte e centro do país.

O responsável adiantou que "também está a ser investigado" o ataque a tiro, em janeiro, a um autocarro com seguranças da empresa 2045, ao serviço do Sporting Clube de Braga.