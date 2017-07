Actualidade

As notas das disciplinas de Português e de Matemática subiram na primeira fase dos exames nacionais do ensino secundário face ao ano passado, registando médias de 11,1 e de 11,5, segundo um comunicado do Ministério da Educação.

Em 2016, a média da nota de exame nacional foi de 10,8 a português e de 11,2 a matemática.

Entre as 22 disciplinas sujeitas a exame nacional, a que registou um maior número de provas realizadas foi a de Português, com 76.643 provas, logo seguida por Matemática A, com 49.298 provas, Biologia e Geologia, com 47.215 provas, e Física e Química A, com 43.007 provas.