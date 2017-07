Actualidade

O condutor de uma ambulância morreu hoje na sequência de uma colisão com um camião, no Itinerário Complementar (IC) 33, no concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, segundo os bombeiros e a GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que o acidente ocorreu, por volta das 09:30, ao quilómetro 31 do IC33, entre Santiago do Cacém e Grândola.

Segundo a mesma fonte, o choque provocou ainda dois feridos ligeiros, o condutor do camião e o passageiro da ambulância de transporte de doentes, que foram transportados para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém.