Actualidade

A média dos exames nacionais do ensino secundário na disciplina de Física e Química A baixou em relação ao ano anterior, passando de 11,1 para 9,9, segundo dados do Ministério da Educação hoje divulgados.

Os exames finais nacionais do ensino secundário foram realizados em 647 escolas em Portugal continental e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, bem como nas escolas no estrangeiro com currículo português.

Foram registadas 359.550 inscrições na primeira fase dos exames finais nacionais, tendo sido realizadas 332.340 provas, o que corresponde a cerca de 92,4% das inscrições.