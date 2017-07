Actualidade

O PSD acusou hoje o PS e a maioria de esquerda de "falta de sentido de Estado" por não se entenderem quanto ao calendário da aprovação da reforma florestal.

A acusação foi feita pelo deputado do PSD Nuno Serra, numa declaração aos jornalistas na Assembleia da República, enquanto decorria, na comissão parlamentar de Agricultura, uma reunião em que, disse, se discutiu o adiamento, pedido pelo PS, das votações para terça-feira, véspera da votação final global, das propostas em discussão, do Governo e do BE.

"É preciso sentido de Estado", afirmou Nuno Serra, afirmando a sua preocupação por começar "a não haver acordo" entre o PS e os partidos que apoiam o Governo quanto ao chamado pacote de medidas para a floresta.