Actualidade

O Museu José Malhoa assinala, no dia 22, o centenário do antifascista Manuel Ferreira, com uma exposição sobre a vida e obra do escritor e investigador pioneiro no estudo das literaturas africanas de língua portuguesa.

Intitulada "Manuel Ferreira. Capitão de Longo Curso", a exposição é organizada por João Bonifácia Serra, antigo responsável da Guimarães 2012 - Capital Europeia da Cultura, e líder da equipa multidisciplinar que está a estudar a possível candidatura de Leiria a Capital Europeia da Cultura (2027).

Após a inauguração da exposição, no dia 22, terá lugar no mesmo museu uma mesa redonda designada "Manuel Ferreira, quem és?", com a participação do organizador e dos professores Fátima Mendonça, da Universidade de Eduardo Mondlane, de Maputo, Ana Paula Tavares, da Faculdade de Letras de Lisboa, e Mário Tavares, do Instituto Politécnico de Leiria.