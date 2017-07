Actualidade

O PSD acusou hoje o Governo fazer "uma manigância" de dar uma "borla fiscal" de 240 milhões em dez anos às grandes empresas para "apresentar uma execução orçamental mais simpática".

A acusação foi feita pelo deputado do PSD Duarte Pacheco um dia depois da divulgação, pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), de um relatório em que estima que a adesão da EDP ao regime facultativo de reavaliação de ativos criado pelo Governo gere um benefício fiscal acumulado de 174 milhões de euros para a elétrica até 2026.

"O PSD quer denunciar mais esta manigância do Governo e do ministro Mário Centeno com uma borla fiscal às grandes empresas que a UTAO calcula que pode chegar aos 240 milhões de euros, quando tantas pequenas empresas precisam de apoio para investir e crescer", afirmou aos jornalistas.