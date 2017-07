Actualidade

O número de trabalhadores dos setores regulados por contratação coletiva subiu 29,5% no primeiro semestre, face igual período de 2016, para 251.769, tendo sido publicadas 109 convenções coletivas, 12 acordos de adesão e 31 portarias de extensão.

De acordo com os dados hoje divulgados pela Direção Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT) sobre a contratação coletiva relativos ao primeiro semestre deste ano, o total dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho (IRCT) registou um acréscimo de 34,5%, face ao semestre homólogo de 2016.

"Nesta evolução realça-se, quer o contributo das portarias de extensão, quer dos acordos de adesão", refere a direção-geral, acrescentando que, neste período, em comparação com os semestres homólogos, assistiu-se a um aumento significativo destes IRCT, apresentando o maior valor desde 2010.