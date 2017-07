Actualidade

A adesão ao primeiro dia de greve dos guardas prisionais ronda os 85%, segundo o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) que hoje de manhã realizou uma vigília de protesto junto ao Ministério da Justiça, em Lisboa.

O presidente do sindicato, Jorge Alves, explicou aos jornalistas que após a vigília de janeiro realizada junto à residência do primeiro-ministro "lamentavelmente nada mudou" e que "o Ministério da Justiça continua com a mesma posição de não mudar nada em relação aos guardas prisionais".

"Hoje vai seguir um novo pré-aviso de greve para o último fim de semana de julho e para o primeiro de agosto e outras formas de luta virão para manifestarmos, junto do ministério e do primeiro-ministro, que o governo não está a praticar equidade com outras forças de segurança e serviços", disse Jorge Alves.