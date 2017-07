Actualidade

A praia da Califórnia, em Sesimbra, tem a bandeira vermelha hasteada devido a uma análise que detetou bactérias coliforme acima dos valores recomendados, mas sem perigo para a saúde pública, revelou hoje a presidente em exercício do município.

"A bandeira vermelha foi hasteada por precaução e estamos a recomendar às pessoas para não irem a banhos, face ao resultado da última análise efetuada pela APA (Agência Portuguesa do Ambiente), mas o próprio edital da Capitania do Porto refere que não há perigo para a saúde pública", disse Felícia Costa, que foi até junho a vice-presidente daquela autarquia, tendo assumido a liderança da Câmara na sequência da morte do presidente Augusto Pólvora, em junho.

"Vamos tentar que a contra-análise seja efetuada rapidamente para que seja hasteada de novo a bandeira verde", acrescentou a autarca de Sesimbra, no distrito de Setúbal.