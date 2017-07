Actualidade

A Agência Internacional de Energia (AIE) advertiu que os membros da OPEP não cumpriram em junho o acordo que tinham estabelecido para limitar a produção de petróleo.

No relatório mensal sobre o mercado petrolífero, a AIE sublinha que o grau de cumprimento do acordo foi de 78% em junho, contra 95% em maio e que, inclusivamente, os outros países que não são membros do cartel mas que participam no acordo, como a Rússia, o respeitaram numa percentagem superior de 82%.

Os 14 membros da OPEP e outros dez concorrentes, incluindo a Rússia, acordaram em novembro último um corte de 1,8 milhões de barris por dia desde janeiro deste ano e que deve prolongar-se em princípio até março de 2018, para travar a queda dos preços do petróleo.