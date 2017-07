Wimbledon

A tenista espanhola Garbine Muguruza, 15.ª do 'ranking' mundial, qualificou-se hoje para a final de Wimbledon, terceiro torneio do 'Grand Slam' do ano.

Na primeira meia-final feminina do dia, Muguruza, finalista em Londres na edição de 2015, superiorizou-se à russa Magdalena Rybarikova, número 87 do mundo, em dois 'sets', pelos parciais de 6-1 e 6-1, em 64 minutos.

Na final, agendada para sábado, a espanhola, campeã em Roland Garros em 2016, defrontará a vencedora do encontro entre a britânica Johanna Konta, classificada na sétima posição no circuito, e a veterana norte-americana Venus Williams, 11.ª da hierarquia.