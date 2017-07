Actualidade

Os processos de classificação do "Núcleo de génese pombalina do Quartel de Campo de Ourique", em Lisboa, e do painel turístico em azulejo em Reguengo do Fetal, na Batalha, foram abertos, segundo despacho publicado no Diário da República.

Segundo o despacho, assinado pela diretora-geral do Património Cultural, Paula Araújo Silva, a zona de classificação do quartel situa-se na freguesia de Campo de Ourique, em Lisboa, nas ruas de Infantaria 16 e Ferreira Borges.

O núcleo, que está em vias de classificação, foi construído em 1762 no âmbito da política de reestruturação do Exército português, sob a égide do Conde de Lippe, durante o Governo do Marquês de Pombal, Sebastião de Carvalho e Melo.