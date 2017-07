Actualidade

A obra "Um campo depois da colheita", de Alberto Carneiro, uma das mais importantes e das menos vistas do escultor, vai estar exposta na Culturgest Porto, de 23 de julho a 01 de outubro, anunciou a instituição.

"Alberto Carneiro realizou três instalações que foram determinantes para o seu percurso e para toda a arte portuguesa posterior", escreve a Culturgest, no comunicado hoje divulgado, referindo-se a "O Canavial: Memória metamorfose de um corpo ausente", de 1968, "Uma floresta para os teus sonhos", de 1970, e a "Um campo depois da colheita, para deleite estético do nosso corpo", de 1973-1976, que vai agora ser exposta no Porto.

Raramente vistas em público, as três instalações, com a inauguração no Porto, são agora mostradas em simultâneo, em diferentes salas da Culturgest, contando com "O Fotógrafo Acidental" e "Simultânea", patentes em Lisboa, sempre com curadoria de Delfim Sardo.