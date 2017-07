Actualidade

O candidato da coligação PSD/PPM à Câmara do Porto, Álvaro Almeida, saudou hoje a escolha do Porto para a candidatura à sede da Agência Europeia do Medicamento, lamentando porém a "enorme perda de tempo" causada pelo Governo.

Em comunicado, a coligação "Porto Autêntico" recorda que "inicialmente o Governo do Partido Socialista optou por candidatar a cidade de Lisboa, e só depois de Álvaro Almeida ter colocado a questão no espaço público demonstrando que o Porto é a melhor solução nacional para sediar a EMA (através de nota enviada em 29 de abril) e de as forças políticas e sociais da cidade e da Região se terem pronunciado e feito pressão, o Executivo mudou de posição".

"As razões que justificam esta escolha são inequívocas e são essencialmente as apontadas desde o início pelo nosso candidato. A atitude inicial do Executivo significa apenas uma vez mais que o tique centralista do Estado continua bem vivo e que a unidade demonstrada na defesa da solução agora apontada é o caminho para futuro", acrescenta.