Os mercados acionistas norte-americanos abriram hoje em alta, em linha com as principais praças europeias, um dia depois da presidente da Reserva Federal (Fed) ter afirmado que as taxas de juro vão continuar a aumentar gradualmente.

Cerca de meia hora após a abertura do mercado, o índice industrial Dow Jones seguia a ganhar uns ligeiros 0,08% para 21.550,28 pontos e o tecnológico Nasdaq avançava 0,25% para 6.277,12 pontos.

O índice alargado S&P500 subia 0,11% para 2.446,04 pontos.