Óbito/Américo Amorim

Único português no 'ranking' 2016 dos 500 mais ricos da revista Forbes, com uma fortuna superior a 4.000 milhões de euros, Américo Amorim deixa três filhas e um património baseado na cortiça, que se estende do imobiliário à energia.

O empresário de Mozelos, Santa Maria da Feira - que em tempos afirmou que não se considerava "rico", mas "trabalhador", numa referência ao percurso que o levou desde a pequena empresa fundada pelo avô em 1870 a líder mundial no setor da cortiça - tem hoje uma atividade empresarial que vai desde a banca à bolsa, casinos, luxo, unidades turísticas e empresas petrolíferas.

Nascido em 21 de julho 1934, Américo Ferreira de Amorim terminou o Curso Geral do Comércio e ingressou na empresa de cortiça da família, cuja origem remonta a 1870, tendo participado com os seus irmãos na fundação da Corticeira Amorim, da Ipocork e da Champcork, empresas do setor dos derivados da cortiça.