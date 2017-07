Tour

O ciclista italiano Fabio Aru (Astana) é o novo camisola amarela da 104.ª edição da Volta a França, depois de ter sido terceiro na 12.ª etapa, ganha pelo francês Romain Bardet (AG2R-La Mondiale)

No topo de Peyragudes, ponto final dos 214,5 quilómetros desde Pau, Bardet venceu, com o tempo de 05:49.38 horas, a primeira etapa pirenaica, à frente do colombiano Rigoberto Urán (Cannondale-Drapac) e de Aru, respetivamente segundo e terceiro, a dois segundos.

O camisola amarela Chris Froome (Sky) perdeu 22 segundos e entregou a liderança ao italiano da Astana, que é agora primeiro da geral individual, com seis segundos de vantagem sobre o britânico e 25 sobre Bardet.