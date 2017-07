Actualidade

O PCP criticou hoje a "indigna condenação" do ex-presidente brasileiro Lula da Silva num processo associado "ao golpe de Estado institucional" que levou à queda de Dilma Rousseff em 2016, "ainda em curso" no Brasil.

"A indigna condenação em primeira instância do ex-presidente Lula da Silva pelo Juiz Sérgio Moro consubstancia um processo eminentemente político, parte integrante e indissociável do golpe de Estado institucional que determinou a destituição da presidente Dilma Rousseff", lê-se num comunicado do gabinete de imprensa do PCP.

Para os comunistas portugueses, a condenação tem uma "natureza política" que "se torna tão mais evidente, quando é amplamente denunciada a não comprovação da acusação de que Lula da Silva é alvo" e por a sua candidatura às próximas presidenciais ser "encarada como uma séria ameaça pelos setores golpistas à continuação do seu plano de ataque à democracia e soberania do Brasil, aos direitos políticos, sociais, económicos do povo brasileiro".