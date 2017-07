SBSR

Vários agentes da polícia e dois pórticos de detetores de metais dão as boas vindas a quem entra no recinto do festival Super Bock Super Rock (SBSR), que começa hoje, no Parque das Nações, em Lisboa.

Ainda antes das 15:00, hora marcada para a abertura de portas, algumas dezenas de pessoas já esperavam em filas, várias envergando t-shirts dos Red Hot Chili Peppers, os cabeças de cartaz de hoje.

A banda norte-americana começou na década de 1980 e, ao longo dos anos, tem conseguido manter fãs de sempre e conquistar novos. Prova disso são Alfredo Maria e João Maria, pai e filho, dos primeiros a entrarem hoje no recinto do festival.