SBSR

Ana Moura junta-se hoje ao concerto da The New Power Generation, de homenagem ao músico norte-americano Prince, no arranque do festival Super Bock Super Rock (SBSR), em Lisboa, revelou o agenciamento da fadista.

A fadista subirá ao palco do Meo Arena, no Parque das Nações - um dos quatro palcos do SBSR --, para interpretar alguns temas com a The New Power Generation e com o músico norte-americano Bilal, num tributo a Prince, que morreu em 2016.

A The New Power Generation estreou-se ao vivo com Prince, em 1990, na digressão "Nude Tour" e em estúdio com o álbum "Diamonds and Pearls", considerado um dos registos de maior sucesso de Prince.