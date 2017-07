Actualidade

O ex-Presidente brasileiro Lula da Silva reafirmou hoje em São Paulo a sua candidatura presidencial e disse que a sua condenação a nove anos e meio de e prisão visa tirá-lo do jogo político.

"Se alguém pensa que com esta sentença me tirará do jogo [político] podem saber que eu estou no jogo. E agora quero dizer ao meu partido a quem até agora não tinha reivindicado, mas vou reivindicar, o direito de me colocar como postulante à Presidência da República em 2018", declarou Lula da Silva durante uma conferência de imprensa.

"Quem tem o direito de decretar o meu fim [político] é o povo brasileiro", completou Lula da Silva.