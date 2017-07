Actualidade

A quinta edição do NOS Summer Opening conta este ano com o apoio monetário do Turismo de Portugal, através da marca "Portuguese Music Festivals" que, com dez mil euros, permitiu uma campanha de comunicação em três países.

"O Turismo de Portugal englobou a Madeira e os Açores e o NOS Summer Opening foi o festival escolhido, com um apoio de dez mil euros que foi usado unicamente para comunicação internacional no Reino Unido, França e Espanha, numa campanha digital", explicou o organizador do evento, Gonçalo Camacho.

A "Portuguese Music Festivals" foi uma marca criada pelo Turismo de Portugal tendo em conta os fluxos turísticos e de pessoas que marcam as férias em função de um concerto ou de um festival.