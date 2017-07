Actualidade

O Conselho de Ministros aprovou hoje "as linhas orientadoras para a participação de Portugal como país convidado de honra da Feira Internacional do Livro de Guadalajara" no México, em 2018, foi hoje divulgado.

Em comunicado, o Governo realça que esta "é a segunda maior feira do livro do mundo, e a maior da América Latina", e que "representa uma importante oportunidade para dar a conhecer o que de melhor se produz no nosso país".

É intuito do executivo, através da participação portuguesa no certame de Guadalajara, "continuar a contribuir para a internacionalização da Cultura e da Ciência portuguesas, contando com a congregação de esforços e o apoio das entidades públicas e privadas".