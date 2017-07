Actualidade

O Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (CENA/STE) considerou hoje que o reforço da verba para um orçamento acima de zero, nas artes, continua "sem luz ao fundo do túnel".

Num comunicado hoje divulgado sobre a proposta do Governo de modelo de apoio às artes, apresentada esta semana pela tutela aos agentes culturais, com o objetivo de substituir, em 2018, o atual sistema, o sindicato considera que a questão do financiamento é a "essencial".

No entanto, admite que existem "aspetos positivos" na proposta, que está ser apresentada desde segunda-feira pelo secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, aos artistas e estruturas artísticas do país, nomeadamente uma simplificação dos processos concursais.