Óbito/Liu Xiaobo

A editora Marta Ramires, do Grupo LeYa, que publicou o livro "Não Tenho Inimigos, Não Conheço o Ódio", de Liu Xiaobo, que hoje faleceu aos 61 anos, na China, destacou o papel do escritor, na luta pelos Direitos Humanos.

"Lamentamos a morte do brilhante autor, professor e intelectual que foi Liu Xiaobo e, muito em particular, do ativista pelos direitos humanos e por reformas na República Popular da China", afirmou à agência Lusa Marta Ramires.

A editora recordou a primeira publicação em Portugal, em 2011, do livro "Não Tenho Inimigos, Não Conheço o Ódio", de autoria do vencedor do Prémio Nobel de Paz de 2010.