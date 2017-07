Actualidade

O Programa 'Revive', lançado pelo Governo para recuperar e valorizar património histórico através do turismo, já despertou 300 manifestações de interesse de investidores.

A informação foi hoje adiantada por Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, durante a assinatura do memorando de entendimento entre o Estado e o município de Vila do Conde, para a reabilitação do Convento de Santa Clara, um dos ex-líbris da cidade nortenha.

O líder do Turismo de Portugal referiu que para os 33 imóveis que integram o programa já chegaram à tutela "300 manifestações de interesse, nacionais e internacionais", para candidaturas à concessão destes edifícios históricos.