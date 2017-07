Actualidade

A nova presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), Maria Cristina Portugal, afirmou hoje no parlamento que "há um longo caminho a percorrer" nas rendas do setor, além da redução dos Custos para a Manutenção de Equilíbrio Contratual (CMEC).

"Não são só os CMEC. Há um longo caminho a percorrer", afirmou hoje Maria Cristina Portugal, que assumiu a presidência do regulador da energia em maio, em resposta às sucessivas questões dos deputados sobre a introdução no setor elétrico nacional dos CMEC, que ocorreu em 2004, com a sua regulamentação a ocorrer três anos mais tarde, e que está na origem de uma investigação que conta nove arguidos, entre os quais o presidente da EDP, António Mexia, e o antigo ministro da Economia Manuel Pinho.

Sobre os CMEC, Cristina Portugal lembrou que o parecer dado pelo regulador em 2004 "foi demolidor e arrasador".