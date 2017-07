Actualidade

A segunda fase da construção da Escola Básica do Parque das Nações, em Lisboa, foi hoje apresentada, vai ter capacidade para 900 alunos, mas o Governo não adiantou quando começam as obras nem o valor do investimento.

Depois de estar há sete anos à espera de ser concluída, a secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, esteve hoje naquela escola a apresentar o projeto para a construção das valências que ficaram por construir.

A Escola Básica do Parque das Nações estava projetada para lecionar até ao 9.º ano, mas tem instalações apenas para o jardim-de-infância e para o 1.º ciclo (até ao 4.º ano).