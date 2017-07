Actualidade

O Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, recebe na próxima temporada artística, que se inicia a 08 de setembro, três espetáculos do Teatro D.Maria II, no âmbito da Rede Eunice, anunciou hoje a Câmara Municipal.

Uma nota hoje divulgada pelo município funchalense adianta que no principal palco da cidade vão ser apresentados, integradas na Rede Eunice, o projeto criado para "disseminar pelo país o que de melhor se faz no teatro português", as peças "Lear" (janeiro), "Sweet Home Europe" (maio) e "Montanha Russa" (junho), integradas no programa de itinerância do teatro nacional, em 2018, batizada em homenagem à atriz Eunice Muñoz.

O presidente do município do Funchal, Paulo Cafôfo, destaca o esforço feito para "revitalizar Baltazar Dias, ao longo destes quatro anos, seja a nível de infraestruturas, de eventos e, naturalmente, de opções para o cartaz."