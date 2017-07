Actualidade

"Escultura em filme - a própria impressão do objeto", a exposição que explora o fascínio dos artistas contemporâneos pela escultura clássica, na área do cinema, abre ao público na sexta-feira, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

A diretora do Museu Gulbenkian e curadora da exposição, Penelope Curtis, especializada na área da escultura, defende que há uma ideia do "fim da escultura" como arte, pois "não faz parte do currículo, na academia artística", acrescentando que, paradoxalmente, há um fascínio dos artistas contemporâneos por esta disciplina.

O que a exposição reúne são assim exemplos de artistas contemporâneos atraídos por escultura clássica, disse Penelope Curtis, hoje, na apresentação da mostra, acrescentando que encontra particular fascínio na forma como as pessoas que trabalham com imagem em movimento se sentem atraídas por "objetos em repouso".