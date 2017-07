Actualidade

O novo modelo de apoio às artes, que deverá vigorar em 2018, vai ser alargado às regiões autónomas da Madeira e dos Açores, revelou hoje à agência Lusa, em Lisboa, o secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado.

Numa entrevista à Lusa, no final da ronda de encontros com artistas e estruturas do setor, de norte a sul do país, o secretário de Estado da Cultura sublinhou que esta é uma das novidades da proposta de diploma do Governo.

"Decidimos fazer este alargamento territorial, para integrar as regiões autónomas, pela primeira vez, num sistema desta natureza, acabando com a descriminação que existia, desde 1997", altura da criação do primeiro enquadramento de regulamentação do apoio ao setor da atividade artística profissional de iniciativa não-governamental.