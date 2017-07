Actualidade

Os concursos de apoio sustentado às artes para 2018, que incluem as modalidades bienal e quadrienal, no quadro do novo modelo para o setor, deverão abrir na segunda quinzena de setembro, revelou hoje a Secretaria de Estado da Cultura.

Numa entrevista à agência Lusa, no final da ronda de encontros com artistas e estruturas do setor, de norte a sul do país, o secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, revelou que estes serão os primeiros concursos a ser lançados no quadro do novo modelo de apoios ao setor.

"Vamos abrir os processos concursais quadrienais e bienais na segunda quinzena de setembro, porque é no programa de apoios sustentados que repousa muito do que é a atividade do setor das artes", justificou o secretário de Estado.