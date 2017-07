Governo

O ministro dos Negócios Estrangeiros escusou-se hoje a comentar a remodelação do Governo, com a alteração dos responsáveis pelas pastas dos Assuntos Europeus e Internacionalização, salientando que a relação com os governantes que tutela "foi e é excelente".

"Agradeço a enorme dedicação e o trabalho dos senhores secretários de Estado que, nesta ocasião, abandonam o Governo. A relação do ministro dos Negócios Estrangeiros com todos os secretários de Estado foi e é excelente", afirmou Augusto Santos Silva, numa mensagem enviada à Lusa.

Com esta remodelação, saem do Palácio das Necessidades dois dos quatro secretários de Estado: Jorge Costa Oliveira deixa a pasta da Internacionalização, a seu pedido, devido ao envolvimento no caso das viagens patrocinadas pela Galp para assistir a jogos do campeonato europeu de futebol de 2016, e Margarida Marques sai da secretaria de Estado dos Assuntos Europeus.