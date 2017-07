Governo

A nova secretária de Estado da Indústria, Ana Teresa Lehmann, vai herdar as pastas das 'startups' e da Web Summit, os principais dossiês do seu antecessor, João Vasconcelos.

No currículo, Ana Teresa Cunha de Pinho Tavares Lehmann conta com o cargo de diretora da InvestPorto (de 2014 a 2017), uma entidade constituída no final de 2014 no mandato de Rui Moreira que depende diretamente do presidente da Câmara do Porto e que tem como missão a captação de investimento, de acordo com a nota curricular enviada pelo Governo.

Antes disso, foi vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) entre 2008 e 2012, presidiu à Autoridade de Gestão do Programa Operacional de Cooperação Territorial Espaço Atlântico de 2009 a 2012 e foi pró-reitora da Universidade do Porto entre 2006 e 2008, tendo responsabilidades nas áreas do planeamento estratégico, das relações e participações empresariais.